Москва, , 12:40 — REGNUM Сегодня, 31 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Детского международного шахматного фестиваля, приуроченного к 70-летнему юбилею Анатолия Карпова, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Карпов объединяет вокруг ценностей этой поистине уникальной спортивной интеллектуальной игры большое число талантливых ребят из разных стран.

«Турниры такого уровня способствуют популяризации шахмат и предоставляют юным шахматистам отличную возможность набраться опыта у именитых мастеров», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, свои поздравления чемпиона миру по шахматам Анатолию Карпову в связи с его 70-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин.

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