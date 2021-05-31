Москва, , 12:39 — REGNUM Правительство России утвердило трёхлетнюю дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных систем, сообщил 31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных систем на трёхлетний период», — сказал он.

Глава правительства пояснил, что в энергетике требуются инновационные решения последнего поколения. При этом производить оборудование для этого планируется в России.