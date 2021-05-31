Тирасполь, , 12:42 — REGNUM В Приднестровье в скором времени доставят новую партию вакцины от COVID-19, произведённую компанией Pfizer в количестве 1000 доз. Об этом, как сообщает пресс-служба главы ПРМ, заявил 31 мая приднестровский лидер Вадим Красносельский на совещании Оперативного штаба.

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Он отметил, что больше всего жителей республики вакцинированы препаратом российского производства «Спутник V»: 28,3 тыс. человек первой дозой и 1,2 тыс. прошли полный курс. Кроме того, почти 4 тыс. человек привились вакциной AstraZeneca.

«Несмотря на спад заболеваемости, расслабляться рано. Коронавирус непредсказуем, он ведет себя вопреки прогнозам и ожиданиям. Мы должны быть готовы на случай новой волны», — процитировали Красносельского в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно последним данным, за время пандемии выявили 49 223 случаев заражения коронавирусом. Из них в течение последних суток — 11.

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