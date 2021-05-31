Токио, , 12:41 — REGNUM Японский автопроизводитель Infiniti официально представит кроссовер QX60 второго поколения 23 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Infiniti планирует начать продажи нового QX60 осенью нынешнего года. Первыми странами, где появится новинка, будут США и Канада. Кроссовер завезут и в Россию, однако дата начала продаж его на российском рынке пока не сообщается.

В качестве силового агрегата у QX60 второго поколения установлен 3,5-литровый бензиновый мотор V6 максимальной производительностью 283 л. с. «Движок» передаёт крутящий момент на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Для машины доступны пять режимов езды — «Стандарт», «Экономичный», «Снег», «Спортивный» и «Индивидуальный».

Ранее стало известно, что компания Infiniti представит до конца 2021 года новый купеобразный кроссовер Infiniti QX55 стоимостью 46 500 долларов (3 585 000 рублей). Автомобиль оснащён двухлитровым двигателем VC-Turbo производительностью 286 «лошадей» (350 Нм).

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