Москва, , 12:37 — REGNUM После рекордного уровня прямых инвестиций германского бизнеса Россию в 2018—2019 годы, когда их чистый объём достиг 3,4 млрд евро и 2 млрд евро соответственно, в 2020 году наметилась тенденция к стагнации, что объясняется, прежде всего, коронавирусом. Однако сейчас этот процесс вновь начинает набирать обороты. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, со ссылкой на статистику Бундесбанка сообщило Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП).

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В палате подчеркнули, что в первом квартале 2021 года, несмотря на коронавирус и политическую нестабильность, немецкий бизнес инвестировал в Россию 1,1 млрд евро.

«Та положительная тенденция к высокому уровню немецких инвестиций в Россию, которая наметилась ещё в доковидное время, продолжается», — отметил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп.

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По его словам, отрадно, что «немецкие инвестиции в Россию сейчас снова набирают обороты, особенно накануне такой важной деловой встречи, как ПМЭФ в Санкт-Петербурге, который традиционно проходит с широким участием немецкого бизнеса».

Восстанавливается и торговый оборот между Россией и Германией: в марте 2021 года он впервые в этом году продемонстрировал рост. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, экспорт из Германии в Россию увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт Германии из России возрос на 13,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономической форум пройдёт со 2 по 5 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».