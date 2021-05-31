Сеул, , 12:41 — REGNUM В апреле 2021 года Южную Корею посетили 70 112 иностранца, что на 138,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Известно, что в апреле 2020 года Южную корею посетили 29 тыс. иностранцев, что является самым низким показателем за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, в апреле страну Утренней свежести посетили 16 830 граждан Китая, 12 944 граждан США, 8398 граждан Филиппин, 3680 граждан Индонезии.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, то их число увеличилось на 126,9%, до 71 302 человек.