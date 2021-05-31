Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Екатеринбурге провели допрос стрелка, который ранил двух человек. Видеозапись распространил Следственный комитет РФ.

Мужчину спросили, понимает ли он, за что его допрашивают. «Мне пояснили», — ответил задержанный.

Был задан вопрос, откуда велась стрельба (в ходе инцидента были ранены сотрудник Росгвардии и девочка). «С балкона», — заявил допрашиваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи борются за жизнь пострадавшей девочки. Она находится в тяжёлом состоянии. Другого раненого уже отпустили из больницы.

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