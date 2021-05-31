Красногорск, , 12:38 — REGNUM Задача органов власти Подмосковья — обеспечить позитивные изменения, которые бы были заметны жителям. Об этом 31 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем это касается, как представителей власти регионального, так и муниципального уровней.

«Цель нашей работы и на местах, и на уровне региональных направлений заключается в том, чтобы каждый житель Подмосковья мог сказать, что меняется у него вокруг. Что меняется в его дворе, городе», — сказал Воробьев.

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