Петрозаводск, 31 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с лесовозом в Республике Карелия на федеральной трассе «Кола». Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии. Два человека погибли в ДТП с лесовозом в Карелии, еще двое получили травмы

ДТП произошло 10:55 мск 30 мая на 195 км автомобильной дороги А-137 автодорога Р-21 «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша». В результате столкновения лесовоза Volvo с внедорожником Mitsubishi Pajero смертельные травмы получили 35-летняя водитель Mitsubishi и ее 40-летняя пассажирка. Обе скончались на месте до приезда скорой помощи.

«Два пассажира Mitsubishi — 46-летний мужчина и четырехлетний ребенок (мальчик) получили травмы, с которыми были госпитализированы», — уточнили в дорожной полиции Карелии.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.