Москва, , 12:35 — REGNUM С призывом к жителям России поставить себе прививки от COVID-19 обратился президиум Российской академии наук (РАН). Соответствующее заявление обнародовано на сайте РАН.

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«Президиум РАН призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки — это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни», — говорится в обращении.

Также подчеркивается, что утверждения о том, что вакцинация может нанести какой-либо вред здоровью человека и рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации», не имеют научного обоснования.

Кроме того отмечается, что существующие в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью, в отличие от перенесенного нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 8475 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 5 071 917.