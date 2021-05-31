Москва, , 12:32 — REGNUM Власти Украины приносят мир в Донбассе в жертву сохранению санкций против России, и Евросоюз сегодня с этим соглашается. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ, открывая конференцию по отношениям Москвы и Брюсселя, напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский прямо заявлял, что Киеву не нравятся минские соглашения, однако он хочет, чтобы они оставались в силе, потому что таким образом сохранятся антироссийские санкции.

«То есть ЕС сейчас, по сути, соглашается с тем, что единство Украины, мир в Донбассе приносится Киевом в жертву сохранению антироссийских санкций», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что сценарий силового решения конфликта в Донбассе по-прежнему «лежит на столе» у президента Украины.

По его словам, заметны попытки Киева переписать Минские соглашения и фактически изменить их очередность, а также ужесточение позиции Украины по Донбассу. Недавнее обострение ситуации в Донбассе говорит о нежелании Украины отменять силовой вариант.

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