Рязань, , 12:38 — REGNUM Более 85 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы в Рязанской области. Это рекордное количество, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Николая Любимова, праймериз в целом прошёл спокойно, был выбран удобный формат, а дистанционный режим повысил доверие к процедуре, в том числе «из-за отсутствия малейших сомнений в её легитимности». Партийные проект привлёк внимание молодёжи, считает глава региона, среди кандидатов было немало волонтёров, ярко проявивших себя в условиях пандемии.

«Решение партии о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму будет основано на результатах предварительного голосования. Важно, что рязанцы сами определили, кого они хотят видеть в списке «Единой России». В тройку лидеров вошли авторитетные уважаемые люди, избиратели им доверяют. Абсолютное большинство набрал наш депутат в Государственной Думе Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне», — отметил губернатор.

Голосование проходило с 24 по 30 мая полностью в онлайн-формате.