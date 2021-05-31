Рязань, 31 мая 2021, 12:38 — REGNUM Более 85 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы в Рязанской области. Это рекордное количество, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства региона.
По словам губернатора Николая Любимова, праймериз в целом прошёл спокойно, был выбран удобный формат, а дистанционный режим повысил доверие к процедуре, в том числе «из-за отсутствия малейших сомнений в её легитимности». Партийные проект привлёк внимание молодёжи, считает глава региона, среди кандидатов было немало волонтёров, ярко проявивших себя в условиях пандемии.
Голосование проходило с 24 по 30 мая полностью в онлайн-формате.