Красногорск, , 12:36 — REGNUM Число вакцинированных от коронавируса в России превысило миллион человек. Об этом 31 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы перевалили за миллион — 1 миллион 75 тысяч у нас было вакцинировано по состоянию на 28 мая», — сказал глава региона.

По его словам, массовой вакцинации населения на территории региона необходимо обеспечить не позднее сентября 2021 года. Эти меры позволят не допустить роста заболеваемости COVID-19.

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