Уфа, , 12:34 — REGNUM Строительство инфраструктуры «Нижегородского» и «Уфимского» индустриальных парков, а также агропромышленного парка «Центр агротехнологии» планируют завершить в третьем квартале текущего года в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Он также отметил, что за четыре месяца текущего года индекс промышленного производства в республике составил 102,1% к январю-апрелю 2020 года. В апреле 2021 года промышленное производство выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%.

Шельдяев также отметил, что в машиностроении наблюдается кратный рост в производстве автотранспорта, прицепов и полуприцепов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены реализовать два инвестиционных проекта на общую сумму 4,5 млрд рублей.