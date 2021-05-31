Томск, 31 мая 2021, 12:30 — REGNUM В Томской области в ряде районов 1 июня прогнозируется непогода.
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах 1 июня ожидаются кратковременные, по северу сильные дожди.
Также прогнозируются грозы, порывы ветра 17−22 м/с при грозах. Возможен град.
Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено в Крыму.
Читайте также: В Крыму лето начнётся с ливней и гроз