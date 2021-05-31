Томск, , 12:30 — REGNUM В Томской области в ряде районов 1 июня прогнозируется непогода.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах 1 июня ожидаются кратковременные, по северу сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, порывы ветра 17−22 м/с при грозах. Возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено в Крыму.

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