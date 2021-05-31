Ульяновск, , 12:30 — REGNUM В Ульяновской области выздоровели ещё более 70 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 31 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 55 936 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 53 348 человек, из них за последние сутки вылечился 71 пациент. Доля выздоровевших составляет 95,37%.

Официально диагноз COVID-19 в Ульяновской области поставлен в настоящее время 1191 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, регион получил 143,8 тыс. доз вакцин от COVID-19. Первым компонентом привились более 132 тыс. человек, обоими — 101,8 тыс. жителей. В структуре прошедших иммунизацию 49% составили жители старше 60 лет.

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