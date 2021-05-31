Джидинский район, Бурятия, , 12:30 — REGNUM Глава Джидинского района Бурятии Валерий Цыренов отправлен в отставку решением районного совета. «За» отставку проголосовали 11 депутатов из 13 присутствовавших при одном голосе «против», сообщает в инстаграме «Газета Джидинка».

Основанием для «удаления» главы стало нарушение антикоррупционного законодательства, которое подтверждено официальным письмом прокуратуры района. По данным СМИ, ранее депутаты согласовали своё решение с главой республики Алексеем Цыденовым.

Как отмечается, на сессии Валерий Цыренов не присутствовал, хотя ему были отправлены уведомления посредством служебной почты.

«На данный момент связаться с Цыреновым В.Р. лично депутатам не удалось. На телефонные звонки он не отвечает. На сессии он не присутствовал. Дома по адресу его официальной прописки не существует», — отмечает издание.

Решение райсовета вступит в силу после опубликования в местной газете 2 июня. Однако депутаты считают, что Цыренов будет оспаривать свою отставку через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад депутаты в Онгудайском районе Республики Алтай отправили в отставку главу муниципалитета Андрея Мунатова. Однако последнему удалось вернуть должность через суд, который отменил решение районного совета. Обжаловать решение суда депутаты не решились.

Читайте также: Глава района на Алтае вернул себе должность через суд