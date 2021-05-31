Москва, , 12:29 — REGNUM Частая сменяемость власти в США привела негативно отразилась на политической культуре страны. При этом американские элиты уже привыкли считать, что в других странах политика устроена аналогично. Об этом 31 мая заявил публицист Анатолий Вассерман на телеканале «Россия 24».

«Что касается нас, то опыт уже нескольких предыдущих американских администраций сводится к формуле «обещание не значит жениться». Я не сомневаюсь, что команда под торговой маркой «Байден» пообещает нам очень много хорошего», — заявил Вассерман.

«Американцы с их опытом сменяемой не реже раза в 8 лет администрации настолько привыкли считать, что у политиков память должна быть короткой, что уверены, что это и на политиков других стран распространяется. Поэтому они будут нам что-то обещать, как ни в чём не бывало, в надежде, что мы опять на это клюнем», — полагает он.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.