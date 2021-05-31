Берлин, , 12:30 — REGNUM На сегодняшний день более 40% жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом 31 мая сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на своей странице в соцсети Twitter.

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«43% немцев (35,75 млн) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) пользуются полной защитой», — говорится в сообщении Шпана.

При этом ранее глава минздрава ФРГ заявил, что он рассчитывает на то, что в стране до середины июля текущего года будут поставлены прививки всем гражданам, которые намерены вакцинироваться.

Отметим, по данным институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава, в настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 3 681 126 выявленных за все время пандемии носителей коронавируса.