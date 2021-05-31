Туркестан, Казахстан, , 12:26 — REGNUM Сотрудники МЧС Узбекистана присоединились к поискам туристов, пропавших в горах Туркестанской области Казахстана. Об этом 31 мая заявил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

По его словам, узбекистанские спасатели обследуют приграничную территорию вдоль русла реки Угам до места впадения реки в Чарвакское водохранилище. Казахстанская сторона продолжает поиски в Сайрам-Угамском ущелье.

С использованием беспилотников было исследовано 170 км территории. Двух туристов также разыскивали спасатели на двух вертолетах. В поиске задействованы 218 человек и 32 единицы техники.