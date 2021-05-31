Москва, , 12:34 — REGNUM Россия продолжит поставлять газ через Украину до тех пор, пока действуют контрактные обязательства. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал 31 мая в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении транзита газа через Украину из-за завершения проекта «Северный поток — 2», Биричевский отметил, что речь идёт о сугубо экономическом проекте. Транзит предусмотрен определёнными контрактными обязательствами, и поставки через украинскую территорию будут идти, пока эти контракты действуют.

Позднее, пояснил дипломат, Газпром проведёт переговоры со своими партнёрами на Украине. Задачи приостановить поставку газа через Украину у России нет.

«Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа», — подчеркнул Биричевский.

Он добавил, что газ продолжит «надёжно и предсказуемо идти потребителям», если потребность в нём в каких-либо регионах Европы есть, и если хозяйствующие субъекты придут к соглашению.

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