Ставрополь, , 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае за выходные — с 28 по 30 мая — скончались еще 14 жителей региона. Общее число случаев летального исхода за все время пандемии выросло в крае до 1508. Об этом сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе.

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По числу скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

Всего в крае носителями инфекции за все время пандемии стали 54 833 человека. Из них сумели справиться с болезнью 51 874 человека.

За прошедшие выходные число новых заразившихся выросло на 202 человека. Выздоровели и выписаны за эти же дни