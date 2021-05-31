Москва, , 12:23 — REGNUM Президент США Джо Байден решился на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по давлением внутриполитических обстоятельств. Об этом 31 мая заявил публицист Анатолий Вассерман на телеканале «Россия 24».

«У Байдена внутреннее положение совершенно катастрофическое, и у него выбор небольшой: либо какие-нибудь активные околовоенные действия, либо демонстративное замирение с кем-нибудь», — заявил Вассерман.

«Ну, а с кем? Проще всего с нами, потому что мы единственная страна, способная построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой. Соответственно, ему это нужно, чтобы внутри страны показать, что он эффективнее Трампа», — указал он.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.