Элиста, , 12:23 — REGNUM В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России 21 мая.

В период с 1 по 3 июня угроза возникновения природных пожаров сохранится местами в юго-восточном районе. В частности, в Лаганском районе.

Жителям Калмыкии настоятельно рекомендуют воздержаться от сжигания мусора на садовых и дачных участках, быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.