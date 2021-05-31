Красногорск, , 12:34 — REGNUM Представителям региональных органов власти и главам муниципальных образований Подмосковья представлен новый главный федеральный инспектор (ГФИ). Нового ГФИ 31 мая представил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

На этот пост назначен Белогуров Андрей Валентинович. Ранее он занимал аналогичные должности в Орловской и Курской областях.

«Надеюсь, что ваше участие, контроль и сопровождение позволят нам решать те проблемы, которые волнуют жителей», — сказал Воробьев.

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