Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 31 мая, за последние сутки COVD-19 стал причиной смерти семи жителей области. Всего с начала пандемии умерли 1397 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что за последние три недели, с 11 по 31 мая, только два дня обошлось без летальных исходов. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано 23 мая, когда за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета осталось из 595 тыс. жителей привить ещё 466 тыс. человек.

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