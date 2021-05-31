Стокгольм, , 12:29 — REGNUM 30 мая стало известно, что американское АНБ шпионило за шведскими политиками и бизнес-кругами в Швеции. Однако каждый новый самолет шведского промышленного концерна Saab является мишенью для хакеров и шпионов, а компания каждый день отражает хакерские атаки. Поэтому генеральный директор Микаэль Йоханссон вовсе не удивлен тому, что спецслужбы пытаются заполучить секретную, но столь желанную информацию. Об этом он заявил в интервью газете Dagens Nyheter.

«Им нужны наши технологии, а иногда и то, как мы производим нашу продукцию. Лишь немногие полностью проектируют самолет исключительно в цифровом виде, как это делаем мы. Мы можем в принципе работать как с физической моделью истребителя, так и с обычного айфона: модернизировать сам функционал без ущерба для безопасности полета. Я могу сказать, что это именно то достижение, которое мы так отстаиваем», — рассказал Йоханссон.

«Как вы понимаете, что шпионаж нарастает?», — спросил журналист.

«Мы замечаем, как нас пытаются атаковать, чему мы сопротивляемся. Но мы не знаем, кто это делает», — заявил Йоханссон.

«Это происходит ежедневно?», — спросил журналист.

«Абсолютно, и таких атак очень много», — ответил глава SAAB.

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