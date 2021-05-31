Волгоград, , 12:24 — REGNUM В Волгоградской области 31 мая выявлено 90 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 86 человек. От осложнений при COVID-19 скончались ещё восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 59 795 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 57 031 человек. В стационарах находятся 1395 взрослых и 11 детей. Лечение от коронавируса, в том числе в амбулаторных условиях, проходят 1452 пациента.

За минувшие сутки в регионе подтверждено восемь летальных исходов. Таким образом, всего зафиксировано 1312 смертельных случаев СОVID-19.