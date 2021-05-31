Москва, , 12:23 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot «защитил» патентом в России экстерьер нового пикапа Landtrek. Изображение модели размещено в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Экстерьер нового пикапа Landtrek База ФИПС

Будущая новинка получит мультимедийную систему с десятидюймовым дисплеем, двухзонный климатический контроль, а также видеокамеры кругового обзора. Длина Landtrek равна 5390 мм, а ширина составляет 1920 мм. Таким образом габариты автомобиля сопоставимы с моделью Toyota Hilux.

Авто может буксировать прицепы массой до 3,5 т. При этом его максимальная грузоподъёмность составляет 1,2 тонны.

В гамму двигателей Landtrek входит 1,9-литровый дизельный мотор производительностью 150 л. с. (350 Нм). Также покупателям будет доступен турбированный бензиновый двигатель объёмом 2,4 л мощностью 210 л. с. (320 Нм).

Ранее компания Peugeot представила лимитированную версию 173-сильной модели Peugeot 2008 Skywalker. Она предназначена для поклонников кинофильмов «Звездные войны». Всего планируется собрать 310 таких автомобилей.

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