Москва, , 12:19 — REGNUM Позиция США в принципе не предусматривает сколько-нибудь существенных уступок в пользу России. Об этом 31 мая заявил публицист Анатолий Вассерман на телеканале «Россия 24».

«С учётом принципиальных межцивилизационных противоречий между русской и англо-саксонской цивилизацией, потепления в англо-саксонском представлении — это когда нас сожгут на каком-нибудь костре», — заявил Вассерман.

«В данном случае нам, несомненно, постараются с умным видом, насколько это для Байдена возможно, рассказать, с чем из принадлежащего нам по праву американцы согласны дать нам временно попользоваться и на каких условиях — чтобы они в любой момент могли это забрать. Можно ли считать такое потеплением? На мой взгляд — вряд ли. Но большего мы от них не дождёмся», — указал он.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.