Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Киев и Кишинёв держат курс на вхождение в Евросоюз, поэтому между ними не должно быть разногласий. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в интервью агентству «Главком», опубликованном 30 мая.

Украинского дипломата спросили, угрожает ли что-либо отношениям двух государств. По мнению посла, есть хорошие перспективы для развития двусторонних отношений между Киевом и Кишинёвом.

«Существуют очень хорошие перспективы, потому что генеральная линия и Украины, и Молдовы — это движение в Европейский союз. Перед Украиной и Молдовой стоят схожие вызовы и угрозы с точки зрения международной политики и безопасности», — сказал Шевченко.

Он также отметил, что со времён СССР остались не решённые споры между Киевом и Кишинёвом. По мнению посла, наиболее важными из них являются вопросы, касающиеся Днестровской ГЭС.

Напомним, строительство Днестровской ГЭС было начато в 1983 году. Станция находится не только на Украине, но также занимает более 17 гектар на территории Молдавии. Это препятствует демаркации украино-молдавской границы.

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