Новосибирск, , 12:19 — REGNUM В Новосибирской области полностью завершён отопительный период 2020—2021 гг. Теплоснабжение отключено во всех населённых пунктах региона. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов наоперативном совещании сегодня, 31 мая.

Губернатор Андрей Травников заявил, что сегодня все муниципалитеты уже должны приступить к подготовке к новому осенне-зимнему отопительному периоду. Глава региона также потребовал, чтобы новосибирцы имели комфортные условия и были постоянно обеспечены горячей водой не только зимой, но и летом.

«Мы с детства привыкли, что каждое лето надо готовиться к отключению горячей воды на две недели и более. Но прогресс не стоит на месте — во многих городах период отключения на испытания сокращён уже до нескольких дней, а у нас даже в столице региона некоторые районы по две недели находятся без горячей воды. Прошу проанализировать итоги испытаний 2021 года и совместно с мэрией Новосибирска, с Сибирской генерирующей компанией, с администрациями других крупных городов нашей области выработать такие мероприятия, чтобы можно было последовательно, каждый год сокращать период отключения горячей воды в летнее время», — подчеркнул Травников.

Отмечается, что, в целом, отопительный период пройден в штатном режиме — всего в регионе было зафиксировано 53 аварийных отключения теплоснабжения, что на 18% меньше, чем в предыдущий период (65 отключений).