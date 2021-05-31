Санто-Доминго, , 12:19 — REGNUM Совет гражданской авиации Доминиканской Республики выпустил постановление, согласно которому пассажиры из Бразилии, Великобритании и ЮАР должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что данная мера вводится в целях защиты доминиканского населения от вспышки новых вариантов вируса SARS-Cov-2, зафиксированных в указанных странах.

Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны предъявить при входе в аэропорты страны результат теста, сданного не более чем за 72 часа до прибытия.

Данная мера будет действовать в течение пяти дней для граждан Великобритании и 30 дней для Бразилии и ЮАР. Постановление может быть продлено по запросу министерства здравоохранения и министерства туризма страны по согласованию с Советом гражданской авиации.