Москва, , 12:18 — REGNUM Самые популярные занятия российских пенсионеров старше 60 лет — это уход за детьми и внуками (62%), любимое хобби — рыбалка, цветоводство, кружки и т. д. (58%), приводит данные ВЦИОМ.

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Также среди самых распространенных занятий пенсионеров — занятия физкультурой и спортом (36%), домашний досуг — вышивание, рисование и др. (27%), посещение театров, музеев, выставок и т. д. (24%)

Ещё 12% представителей старшего поколения занимаются волонтерской деятельностью. Участвуют в работе профсоюзных организаций, политических партий и общественных движений 8% пенсионеров

Телефонный опрос проведен 18 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России находятся на пенсии 35% граждан, из них 25% продолжают работать и 10% неработающие.

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