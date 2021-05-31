Париж, , 12:16 — REGNUM Мировая экономика развивается неравномерно из-за продолжающихся вспышек пандемии COVID-19, заявили 31 мая в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«С облегчением мы отмечаем, что экономические перспективы улучшаются. Однако это происходит неравномерно», — говорится в докладе.

Так, сообщили в организации, на фоне возобновляющихся вспышек пандемии рост глобальной экономики продолжает восстанавливаться — реальный рост мирового ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2022 — 4,4%.

Однако во многих странах ОЭСР уровень жизни к концу 2022 года не вернется к уровню, ожидавшемуся до пандемии, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский валовый внутренний продукт (ВВП) в 2021 году вырастет до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.

Росту ВВП России будет способствовать динамика роста валовых инвестиций в основной капитал. К концу 2021 года — началу 2022 года рост экономики приведет к тому, что уровень бедности на конец 2021 года составит 11,4% (в 2020 году — 12,1%).

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