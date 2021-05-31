Москва, , 12:15 — REGNUM В России будет создано управление по работе с искусственным интеллектом. Новую структуру уже к декабрю 2021 года планирует формировать Министерство обороны России. Об этом 31 мая в ходе сессии «Искусственный интеллект», которая проходит в рамках Международного промышленного форума в Севастополе, заявил член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Осыко.

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«Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту, — цитирует ТАСС слова Осыко. — Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года».

По его словам, уже со следующего года в оборонном ведомстве «начнёт функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», который будет обладать собственным бюджетом.

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По функциями и задачам, которые возлагают на новое управление, ведомство будет схоже с другим управлением министерства — перспективных межвидовых исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нужно «обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение», которое могло бы определять «перспективный облик Вооружённых cил». Он напомнил, что в боевой учебе всё чаще используются роботизированные комплексы, а также беспилотники и автоматизированные системы управления.