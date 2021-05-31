Шарыпово, , 12:15 — REGNUM В Красноярском крае задержаны заместитель начальника Шарыповского отдела уголовного розыска и оперативник того же отдела по подозрению в превышении должностных полномочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, утром 30 апреля подозреваемые вывезли двух жителей Шарыпово за город в безлюдное место, где избили их с применением огнестрельного оружия. Потерпевшим, как отмечается, были причинены телесные повреждения, физическая боль и моральный вред.

В настоящее время замначальника отдела по решению суда заключён под стражу. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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