Москва, , 12:14 — REGNUM Нет сомнений, что Олимпийские игры в Токио состоятся. Об этом 31 мая заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«У меня нет сомнений, что Игры пройдут. 99,9%. Я руководствуюсь не слухами, а информацией от МОК и оргкомитета Игр», — цитируют Позднякова «Ведомости».

По его словам, статистика заболеваемости COVID-19 в Японии говорит о том, что «никакого повода для паники нет», а ощущение нестабильности ситуации «нагнетается в СМИ по политическим причинам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы Олимпиады в Токио будут требовать от зрителей отрицательный тест на коронавирус.

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