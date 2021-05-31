Джакарта, , 12:11 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар и заместитель госсекретаря США Венди Шерман обсудили ситуацию в Палестине, сообщает Sindonews.

Индонезия приветствует процесс прекращения огня в Палестине. Эту динамику следует использовать для дальнейшего ослабления напряженности в регионе.

«Индонезия приветствует позицию США, которая поддерживает принцип создания двух независимых государств Израиля и Палестины», — заявил Махендра Сирегар.

«Мы выражаем нашу признательность президенту Джо Байдену за его роль в процессе прекращения огня», — продолжил заместитель министра иностранных дел Индонезии.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество между США и Индонезией, начиная с экономики, торговли, инвестиций, цифрового сотрудничества, здравоохранения и технологий.