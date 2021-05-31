Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии продолжают ежесуточно регистрировать летальные исходы от COVID-19. За последние сутки умерли ещё три человека. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 31 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 47.

Переболел COVID-19 в республике 23 551 житель, доля выздоровевших составляет 91,36%. Из них за последние сутки выписаны 44 пациента.

Также в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1430 жителей.

Отметим, что сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Врачи напоминают, что в условиях пандемии табакокурение стало фактором повышенного риска, так как табачный дым снижает иммунитет человека, поражает дыхательную систему и другие органы организма.