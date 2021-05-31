Скопье, , 12:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2755 образцов в стране выявили 23 носителя коронавируса. Еще 1191 человек выздоровел. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 269 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. Еще 10 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, общее число жертв достигло 5408.

148 664 пациента в Северной Македонии выздоровели. Лечение в стране проходят 1197 человек.

Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

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