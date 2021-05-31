Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по фактам покушения в Екатеринбурге на убийство ребёнка и посягательства на жизнь сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает Следственный комитет.

Председатель ведомства поручил подчинённым доложить обо всех проведённых следственных действиях. А ход расследования поставлен в центральном аппарате СК на контроль.

По данным свердловского областного управления СКР, 48-летний житель микрорайона Химмаш 30 мая открыл стрельбу по находившимся во дворе людям. Одна из пуль попала в брюшную полость девятилетней девочке, которая находилась в автомобиле. Ещё одним раненным оказался 41-летний сотрудник Росгвардии, который прибыл на место происшествия для охраны общественного порядка.

Как отмечает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в крови у задержанного обнаружили высокую концентрацию алкоголя. Обвиняемый водворён в ИВС. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД рассказали об арсенале стрелка, ранившего людей в Екатеринбурге