Кострома, , 12:11 — REGNUM В Костромской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России», предшествующего выборам 2021 года в Госдуму и довыборам депутата Костромской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума © Дарья Антонова

Победителем праймериз по отбору кандидатов партии по одномандатному округу №107 стал действующий депутат Государственной думы Алексей Ситников. За него проголосовали 20 792 человека. Второе место с результатом 2759 голосов заняла депутат думы города Костромы, директор общеобразовательной школы No 1 Наталья Пашканова. Один из самых необычных героев праймериз — председатель правления костромского приюта для бездомных животных «Право на жизнь» Ольга Жилова набрала 763 голоса и заняла 11 из 13 мест.

По партийному списку в лидерах оказался заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов, за него было отдано 18 269 голосов. Второе место с 4397 голосами заняла беспартийная студентка 4 курса Костромского государственного университета 2000 года рождения — Наталья Кунгурцева. Третье место с отрывом в 416 голосов получил депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков, первым подавший документы для участия в праймериз.

Победителем праймериз по довыборам депутата Костромской областной думы стал новый генеральный директор «Костромского завода автокомпонентов» Денис Шмигель.

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По мнению политолога, депутата думы города Костромы Николая Сорокина, результаты праймериз были не просто предсказуемы, но очевидны.

«Никаких сомнений в том, что Ситников будет выдвинут от ЕР по одномандатному округу, а Богданов включен в список этой партии, и результаты праймериз будут именно такими, у меня не было. Это было не просто предсказуемо, но очевидно. Но если по одномандатному округу все понятно, то по списку остается вопрос — какое место в нем дадут Ивану Богданову. Уже известно, что в списках «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 года Костромская область будет объединена с Ярославской. Ярославль крупнее, чем Кострома. Ярославские единороссы имеют несопоставимо большее влияние на федеральном уровне, чем костромские коллеги. Логично предположить, что на первом месте будет ярославец — вероятно, Валентина Терешкова. Дадут ли шансы, пусть и призрачные, костромичу — большой вопрос. Не исключено, что Ивану Богданову может достаться только третье место»

Голосование за участников праймериз проходило с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал «Госуслуги». Выборы депутатов Госдумы и депутата Костромской областной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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