Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM По итогам двух последних недель число заболевших новым коронавирусом в Индии не превышало 300 тыс. в сутки. Об этом сообщается в отчёте министерства здравоохранения страны

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В министерстве отметили, что такие показатели говорят о спаде второй волны коронавируса.

При этом на 1,39 млрд населения страны на 31 мая приходится 2 026 065 заболевших (7,2%). За минувшие сутки их число выросло на 152,7 тыс. человек, что является наименьшим приростом заболевших за 50 дней.

Общее число заболевших COVID-19 в Индии за всё время эпидемии, начиная с марта прошлого года, составило 28 047 534 человека. За этот период выздоровели более 25 692 342 человек, умерли — 329 127.

Напомним, на 31 мая в Индии сделано 344 866 883 тестов на коронавирус. Это 247 688 тестов на 1 млн человек.

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