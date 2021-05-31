Берлин, , 12:07 — REGNUM Рейс ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Дублина в Краков, из-за «возможной угрозы» 30 мая вечером совершил экстренное приземление в Берлине. Об этом 31 мая сообщает издание Bild.

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Уточняется, что после посадки самолета в аэропорт прибыли полицейские, после чего багаж пассажиров был выгружен и проверен кинологами.

Также указывается, что в общей сложности на борту данного воздушного судна летело 160 пассажиров, которые были отправлены в Краков другим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт, направлявшийся в Сочи, в связи со срабатыванием системы оповещения о столкновении в аэропорту Екатеринбурга, прервал взлёт во время разгона.