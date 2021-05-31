Махачкала, , 12:06 — REGNUM В Дагестане под подозрение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями попал главный врач Гергебильской центральной районной больницы. Вместе с начальником отдела кадров он провернул аферу с липовым трудоустройством. Целью её стало незаконное обогащение. Оба стали фигурантами уголовного дела, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе расследования, теперь уже бывший главврач по просьбе подчиненной принял на работу гражданку, которая работать в медучреждении не собиралась, а ее зарплату получала за женщину в течение более двух лет начальник отдела кадров.

Злоумышленнице удалось похитить у государства более 280 тыс. рублей. В зависимости от роли обоих фигурантов дела их обвиняют в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.