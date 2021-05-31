Воронеж, , 12:05 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 мая, было выявлено 145 новых носителей инфекции.

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За сутки выписаны с выздоровлением 140 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Скончался за сутки один пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 84 960 воронежцев, выздоровели из них 80 395 человек, скончался 3 501 пациент.