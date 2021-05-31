Краснодар, , 12:05 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с нападающим Евгением Марковым. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

«Краснодар» благодарит Евгения Маркова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Его соглашение с клубом было рассчитано до 2022 года.

26-летний Марков является воспитанником «Зенита». Он выступал за «Енисей», «Тосно», «Динамо» и «Рубин», а 2020 году перешёл «Краснодар». В сезоне 2020/21 он сыграл в семи матчах, в которых отдал один голевой пас.