Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались четыре ковид-пациента, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 33 и 80 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и 85 лет. Все ковид-пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии 4428 жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19.

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