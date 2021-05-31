Уфа, , 12:02 — REGNUM Мусоросортировочный комплекс планируют запустить в ближайшее время в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на видеоселекторном совещании в республиканском правительстве.

Отмечается, что мусоросортировочный комплекс планируют запустить в ближайшее время в Туймазах, на нем можно будет обрабатывать до ста тысяч тонн отходов ежегодно. После запуска данного комплекса на соседнем участке планируется оборудовать площадку компостирования.

«Введение комплекса в эксплуатацию помимо создания новых рабочих мест поможет продлить сроки эксплуатации полигона в Туймазах, увеличить долю извлечения вторичного сырья для его повторного использования», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства республики Андрея Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 500 свалок намерены ликвидировать в текущем году в Башкирии.